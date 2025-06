Volleyball: Deutschland siegt gegen Frankreich

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League den nächsten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich in Belgrad zum Start in die zweite Turnierwoche am Mittwoch gegen Frankreich mit 3:2 (25:23, 17:25, 25:27, 30:28, 15:11) durch.