DVV-Frauen vs. Brasilien: Volleyball-Kracher im VNL-Viertelfinale

Die erst zweite Teilnahme am Finalturnier überhaupt, dann noch die Nummer zwei der Welt als Gegner - und dennoch träumen die deutschen Volleyballerinnen vom großen Coup in der Nations League. „Gegen Brasilien ist alles möglich“, sagte Nationalspielerin Lina Alsmeier dem SID vor dem Viertelfinal-Duell der DVV-Frauen am Donnerstag (20.00 Uhr/ZDF-Mediathek) im polnischen Lodz gegen die favorisierten Südamerikanerinnen.