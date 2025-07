Volleyball-Nations League: Deutsche Damen kämpfen um Finalticket

Wechsel im Kader: Neue Gesichter bei den Außenangreiferinnen und im Zuspiel

Grozer, Tochter von DVV-Star Georg Grozer, bestreitet am Dienstagabend (21.15 Uhr) mit der U19-Auswahl das WM-Achtelfinale gegen die USA in Kroatien. Jatzko bereitet sich mit der U23-Nationalmannschaft auf die FISU Games vor.

Rückenprobleme: Ungewisse WM-Vorbereitung für Kästner

Finalturnier in Lodz: DVV-Frauen kämpfen um die letzten acht Plätze

Für die DVV-Frauen geht es um das Ticket für das Finalturnier vom 23. bis 27. Juli in Lodz. Für die Runde der letzten acht qualifizieren sich die ersten sieben Teams plus Ausrichter Polen. Zum Auftakt trifft Deutschland in Arlington (USA) am Mittwoch (19.30 Uhr MESZ) auf Kanada. Weitere Gegner sind Thailand (Donnerstag), China (Samstag) und die Dominikanische Republik (Sonntag/alle im Livestream auf sportstudio.de).