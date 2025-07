Volleyball-Krimi: Deutschland siegt klar gegen Thailand!

Für die deutschen Volleyballerinnen ist der Einzug in die Finalrunde nach dem überzeugenden Auftritt nun ganz nahe.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Volleyball hat in der Nations League den nächsten Sieg eingefahren. Gegen Thailand gewann das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli in der Nacht auf Freitag klar mit 3:0 (26:24, 25:19, 25:11) - und hat nun beste Aussichten auf die Teilnahme am Finalturnier der besten Acht: Nach zehn Spielen belegt das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit sechs Siegen Rang sechs der Tabelle.