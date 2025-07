Volleyball-Sensation! Deutschland ringt USA nieder – VNL-Krimi

Sprung auf Rang zehn – Showdown gegen Spitzenreiter Brasilien

In der Tabelle rückt Deutschland vorerst auf Platz zehn vor, die ersten sieben qualifizieren sich für das Finalturnier in Ningbo/China (30. Juli bis 3. August), für das Gastgeber China zudem gesetzt ist. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das deutsche Team am Sonntag (7.30 Uhr MESZ) auf die Brasilianer, die mit nur einer Niederlage an der Tabellenspitze stehen.