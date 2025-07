Volleyball: Trotz Nations-League-Aus – Winiarski lobt Team

Wertvolle Erfahrungen trotz Niederlage gegen Brasilien

WM-Vorschau: Routiniers kehren zurück, knifflige Gruppe in Asien

Nächstes Highlight sind die Weltmeisterschaften auf den Philippinen (12. bis 28. September). Dort würden "auch wieder einige erfahrene Spieler" in den Kader zurückkehren, sagte Winiarski. Bei den Titelkämpfen in Asien bekommt es das deutsche Team in der Gruppenphase mit Slowenien, Bulgarien und Chile zu tun. Die neue Saison der Bundesliga beginnt im Anschluss am 20. Oktober.