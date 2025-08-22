1:3 gegen Belgien: DVV-Volleyballer jagen die WM-Test-Revanche

SID 22.08.2025 • 21:26 Uhr Zum Auftakt des Doppelpacks in Lüneburg kassieren die DVV-Männer einen Dämpfer.

Die deutschen Volleyballer haben den ersten von zwei WM-Tests gegen Belgien verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski verlor am Freitagabend in Lüneburg mit 1:3 (20:25, 20:25, 25:22, 18:25) gegen den Nachbarn. Bereits am Samstag (19.00 Uhr) besteht die Chance zur schnellen Revanche, dann stehen sich beide Teams an selber Stelle erneut gegenüber.

Super Stimmung – Burggräf verspricht Steigerung

„Es war eine super Stimmung in der Halle, die Zuschauer haben uns sehr gepusht. Leider hat bei uns im Spiel noch nicht alles geklappt, es war teilweise ein bisschen vorsichtig und hektisch“, sagte Zuspieler Eric Burggräf: „Wir haben besser trainiert, als wir gespielt haben. Am Samstag machen wir es besser.“

Belgien-Duelle als Feinschliff für die Philippinen-WM