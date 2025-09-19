Volleyball-Dilemma: Hohe Kosten bremsen deutsche Top-Talente

SID 19.09.2025 • 13:38 Uhr Die Weiterentwicklung des deutschen Volleyballs ist und bleibt eine Herausforderung. Zumindest der Weg in die Spitze soll für Talente leichter werden.

Leana Grozer hat das geschafft, wovon viele Volleyball-Talente träumen. Die Tochter des deutschen Stars Georg Grozer ist schon mit 18 Jahren Teil des Spitzenteams SSC Palmberg Schwerin, hat schon eine deutsche Meisterschaft gefeiert und erste Schritte in der Nationalmannschaft gemacht. Die bisherige Erfolgsgeschichte des Teenagers ist sicher nicht der Normalfall, denn der Weg in die Spitze ist für den Nachwuchs bislang generell schwer - auch wegen finanzieller Hürden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wer ein Talent verpflichtet, muss tief ins Portemonnaie greifen. "Die hohen Ausbildungserstattungskosten waren in der Liga immer eine große Herausforderung für die Klubs", erklärt Kim Oszvald-Renkema, Geschäftsführerin der Volleyball Bundesliga (VBL), im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Bis zu 7750 Euro pro Talent – hohe Nachwuchskosten in Bundesliga und 2. Liga

In der Bundesliga betragen diese Kosten pro Spielerin oder Spieler laut Oszvald-Renkema bis zu 7750 Euro, in den 2. Bundesligen werden demnach maximal 3750 Euro fällig - für Vereine, die mehrere Nachwuchshoffnungen aufnehmen möchten, wird die Rechnung dementsprechend schnell relativ hoch.

Finanzdruck gefährdet Perspektiven deutscher Talente

"Irgendwann mussten Klubs sagen, das können wir uns einfach nicht leisten - und dann passiert das, was wir auf keinen Fall wollen: Dass deutsche Talente keine Chance in der 1. oder 2. Bundesliga bekommen", sagt Oszvald-Renkema. Grundsätzlich solle der Betrag, der in die Ausbildungsvereine und an die Bundesstützpunkte zurückfließt, gleich bleiben. Denn diese Mittel seien erforderlich, "um eine qualitativ angemessene Ausbildung gewährleisten zu können".

{ "placeholderType": "MREC" }

Sparda-Bank als Rettungsanker – VBL startet Offensive für Nachwuchsförderung

Doch weil die Vereine die Last nicht alleine tragen können, will die VBL nun helfen. So soll mit einer im August ins Leben gerufenen Partnerschaft mit der Sparda-Bank Baden Württemberg, die nun auch Namenssponsor der am Samstag beginnenden 2. Bundesliga Pro ist, die Nachwuchsförderung vorangetrieben werden inklusive Unterstützung bei den Ausbildungserstattungskosten. "Wir wollen daran arbeiten, dass diese finanzielle Hürde kein Grund mehr ist, ein Talent nicht aufzunehmen", sagte Oszvald-Renkema.

Talente im Fokus – wie die VBL der Auslandskonkurrenz trotzen will

Als einziges Mittel, jungen Spielerinnen und Spielern den Weg zu ebnen und diese auch später zu halten, dürfte das jedoch nicht reichen. Das weiß auch die Liga. "Natürlich gibt es auch noch viele andere Herausforderungen in Deutschland. Wir wissen alle, dass im Ausland teilweise deutlich mehr finanzielle Mittel in den Volleyball fließen. Wir müssen schauen, dass wir gute Angebote für junge Talente schaffen", sagt Oszvald-Renkema.

Nationalteams offenbaren den Abwanderungstrend der Topspieler