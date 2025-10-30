Deutschlands Volleyballer des Jahres gekürt

SID 30.10.2025 • 15:21 Uhr Über 7000 Fans nahmen an der Wahl des DVV und des Volleyball Magazins teil.

Besondere Ehrung: Lina Alsmeier und Erik Röhrs sind Deutschlands Volleyballerin und Volleyballer des Jahres. Die beiden Nationalspieler wurden im Rahmen der Volleyball Awards 2025 ausgezeichnet.

Über 7000 Fans nahmen an der Abstimmung des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) und des Volleyball Magazins teil.

Alsmeier und Röhrs triumphieren bei der Spielerwahl

„Das ist eine superschöne Bestätigung für das vergangene Jahr“, sagte Alsmeier, die sich mit 29 Prozent vor Nationalmannschaftskapitänin Camilla Weitzel (23 Prozent) durchsetzte. Bei den Männern gewann Röhrs (32 Prozent) vor Routinier Georg Grozer (25 Prozent). „Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich gewählt werde – ich habe damit überhaupt nicht gerechnet“, sagte der 24-Jährige.

In der Kategorie „Nachwuchsspielerin des Jahres“ fiel die Wahl mit 50 Prozent aller Stimmen klar auf Leana Grozer. Die Tochter von Georg Grozer hatte in der vergangenen Saison mit dem SSC Palmberg Schwerin den Titel in der Volleyball Bundesliga (VBL) gewonnen. „Das ist eine schöne Anerkennung, die man von den Fans bekommt. Es ist mir eine Ehre“, sagte die 18-Jährige.

Wehner und Hübner sichern sich Nachwuchs- und Coach-Auszeichnung

Arthur Wehner vom Serienmeister Berlin Recycling Volleys (30 Prozent) sicherte sich den Preis für den „Nachwuchsspieler des Jahres“.