Dresden stürzt Meister Schwerin: DSC holt Supercup mit 3:1

SID 04.10.2025 • 19:42 Uhr Der Pokalsieger Dresdner SC holt sich im Finale gegen den SSC Palmberg Schwerin den Volleyball-Supercup. Beide Teams haben einen Umbruch hinter sich - der DSC schlägt zuerst zu.

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben zum zweiten Mal nach 2021 den Supercup gewonnen.

Der Pokalsieger bezwang den neuformierten Meister SSC Palmberg Schwerin am Samstag mit 3:1 (25:18, 31:33, 25:22, 25:23) und spielte beim Wiedersehen nach der verlorenen Bundesliga-Finalserie überzeugend auf.

Umbruch beim Meister, Pokalsieger überzeugt

Die Schwerinerinnen hatten sich zuletzt in einem Türkei-Trainingslager auf den Saisonstart vorbereitet. Der Meister hat einen Umbruch hinter sich: Neun Spielerinnen verließen den Verein, acht Zugänge kamen.

Ganz ähnlich sieht es in Dresden aus, dennoch war der Pokalsieger in eigener Halle die spielerisch bessere Mannschaft und gewann verdient.

