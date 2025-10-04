Newsticker
Volleyball>

Dresden stürzt Meister Schwerin: DSC holt Supercup mit 3:1

Volleyball: Dresden holt den Supercup

Der Pokalsieger Dresdner SC holt sich im Finale gegen den SSC Palmberg Schwerin den Volleyball-Supercup. Beide Teams haben einen Umbruch hinter sich - der DSC schlägt zuerst zu.
Der Dresdner SC jubelt über den Gewinn des Supercups
Der Dresdner SC jubelt über den Gewinn des Supercups
© IMAGO/Eibner
SID
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben zum zweiten Mal nach 2021 den Supercup gewonnen.

Der Pokalsieger bezwang den neuformierten Meister SSC Palmberg Schwerin am Samstag mit 3:1 (25:18, 31:33, 25:22, 25:23) und spielte beim Wiedersehen nach der verlorenen Bundesliga-Finalserie überzeugend auf.

Umbruch beim Meister, Pokalsieger überzeugt

Die Schwerinerinnen hatten sich zuletzt in einem Türkei-Trainingslager auf den Saisonstart vorbereitet. Der Meister hat einen Umbruch hinter sich: Neun Spielerinnen verließen den Verein, acht Zugänge kamen.

Ganz ähnlich sieht es in Dresden aus, dennoch war der Pokalsieger in eigener Halle die spielerisch bessere Mannschaft und gewann verdient.

Die Bundesliga-Saison beginnt am kommenden Wochenende, allerdings nicht für Dresden: Das geplante erste Heimspiel entfällt nach der Lizenzrückgabe des SC Potsdam.

