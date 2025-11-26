DVV-Pokal: Berlin Volleys & Co. stürmen locker ins Halbfinale

SID 26.11.2025 • 22:05 Uhr Im DVV-Pokal der Volleyballer geben sich die Favoriten keine Blöße. Im Wettbewerb der Frauen endet der Lauf eines Außenseiters.

Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys ist ohne Probleme ins Halbfinale des DVV-Pokals eingezogen. Der Volleyball-Serienmeister gewann in der Runde der letzten acht beim noch punktlosen Bundesliga-Aufsteiger SV Warnemünde mit 3:0 (25:15, 25:16, 25:17). Auch die SVG Lüneburg, Rekordsieger VfB Friedrichshafen und die SWD powervolleys Düren feierten Favoritensiege.

Favoritensiege ohne Satzverlust: Düren, Friedrichshafen und Lüneburg marschieren

Düren, im vergangenen Jahr erst im Finale von den Berlinern gestoppt und Spitzenreiter in der VBL, gab sich beim 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) beim MTV Ludwigsburg keine Blöße. Friedrichshafen setzte sich beim FT 1844 Freiburg mit 3:0 (25:22, 25:19, 25:17) durch. Lüneburg behielt im Niedersachsen-Derby bei den Helios Grizzlys Giesen mit 3:0 (25:19, 25:23, 30:28) die Oberhand.

Auslosung beschert Halbfinal-Kracher: Lüneburg vs. Düren, Friedrichshafen vs. Berlin

In der Vorschlussrunde treffen nun Lüneburg und Düren sowie Friedrichshafen und Berlin aufeinander, das ergab die Auslosung im Anschluss der Viertelfinalpartien. Die Spiele sind für den 16. und 17. Dezember terminiert. Das Endspiel in Mannheim steigt am 28. Februar 2026.

Stralsunder Wildcats ohne Chance: Stuttgart stoppt Zweitliga-Sensation