SVG Lüneburg: Mega-Vertrag! Erfolgscoach Hübner bleibt bis 2030

SID 29.11.2025 • 21:54 Uhr Der Vizemeister bindet den Trainer des Jahres bis 2030.

Volleyball-Vizemeister SVG Lüneburg hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Stefan Hübner verlängert. Der 50-Jährige unterschrieb beim Klub bis 2030, die bisherige Vereinbarung galt bis 2028. Auch der Sportliche Leiter Bernd Schlesinger und Geschäftsführer Andreas Bahlburg verlängerten.

Die seit 2014 währende Erfolgsgeschichte rund um das Trio soll weitergehen. „Wir sind noch nicht fertig, haben gemeinsam noch etwas vor“, sagte der Geschäftsführer. Auch Hübner betonte: „Wir wollen gern zusammen diesen nächsten Abschnitt weitergehen.“

Hübner bleibt – Frühzeitige Planungssicherheit für die SVG