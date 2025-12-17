Volleyball: Friedrichshafen nach Sieg gegen Berlin im Finale

SID 17.12.2025 • 21:34 Uhr Gegner im Pokal-Endspiel am 28. Februar ist Bundesliga-Tabellenführer SVG Lüneburg.

Rekordsieger VfB Friedrichshafen ist durch einen knappen Sieg gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys ins Finale des deutschen Volleyball-Pokals eingezogen. Das Team von Cheftrainer Adam Swaczyna gewann das Duell der ewigen Rivalen in eigener Halle 3:2 (21:25, 25:20, 25:23, 20:25, 15:13). Gegner im Endspiel am 28. Februar ist Bundesliga-Tabellenführer SVG Lüneburg.

Der 17-malige Pokalsieger aus Friedrichshafen zeigte in den entscheidenden Momenten Nervenstärke. Im dritten Satz hieß es 23:23, ehe der VfB zweimal punktete. Im letzten Durchgang wurde es nach einer 7:2-Führung noch einmal eng - doch es reichte. Meister Berlin, der zuletzt dreimal in Folge den Titel geholt hatte, verlor erstmal seit Februar 2022 ein Pokalspiel - damals ebenfalls mit 2:3 gegen Friedrichshafen.