Volleyball-Comeback: Susanne Lahme Sportdirektorin in Potsdam

SID 03.12.2025 • 15:30 Uhr Die frühere Starspielerin will den Verein nach Verlust der Erstligalizenz wieder nach oben führen.

Die frühere deutsche Star-Volleyballerin Susanne Lahme kehrt als Funktionärin in ihren Sport zurück. Die 57-Jährige übernimmt beim SC Potsdam den Posten der Sportdirektorin. In dieser Funktion „möchte sie Talente in die Landeshauptstadt lotsen und hier halten. Und sie will dafür sorgen, dass Potsdams Volleyballerinnen wieder erstklassig werden“, teilte der Traditionsklub mit, der für die laufende Bundesligasaison keine Lizenz erhalten hatte.

Eigengewächse statt Legionärinnen: Lahmes Vision für den SC Potsdam

„Wenn es der SC Potsdam bei den Frauen zurück in die Erstklassigkeit schafft, soll es kein Team geben, das zum Großteil aus Legionärinnen besteht. Mein Ziel ist es, dem eigenen Nachwuchs eine Chance zu geben“, sagte Lahme, die ehrenamtlich für den Verein arbeiten werde.

Vom Lizenz-Schock zur Mission: Lahme stärkt den SC Potsdam