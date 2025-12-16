Volleyball: Lüneburg erster Pokalfinalist

SID 16.12.2025 • 20:53 Uhr Der Bundesliga-Tabellenführer setzt sich in drei engen Sätzen gegen Düren durch.

Bundesliga-Tabellenführer SVG Lüneburg ist zum vierten Mal ins Finale des deutschen Volleyball-Pokals eingezogen.



Die Norddeutschen besiegten in der Vorschlussrunde in eigener Halle die SWD powervolleys Düren mit 3:0 (25:23, 25:17, 26:24). Das Team um Kapitän Jesse Elser nahm damit auch Revanche für das 0:3 im November bei den in der VBL-Tabelle zweitplatzierten Rheinländern, es war die einzige Niederlage für Lüneburg in den vergangenen 16 Spielen.

Am Mittwoch (19 Uhr/Dyn) kommt es im zweiten Halbfinale zum ewig jungen Duell zwischen dem 17-maligen DVV-Pokalsieger VfB Friedrichshafen und Titelverteidiger sowie Meister Berlin Recycling Volleys.