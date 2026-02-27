Volleyball-Kracher live im Free-TV bei SPORT1

SID 27.02.2026 • 14:23 Uhr Der VfB Suhl hat den Stuttgarterinnen die erste Saisonniederlage in der Liga zugefügt - gelingt auch im Pokal die Überraschung?

Dass sie den großen Titelanwärter bezwingen können, haben die Volleyballerinnen vom VfB Suhl bereits unter Beweis gestellt - doch vor dem Showdown um den DVV-Pokal gibt sich der Underdog zurückhaltend.

Auf den Sieg in der Bundesliga gegen Allianz MTV Stuttgart vor wenigen Tagen sei man selbstverständlich „sehr stolz“, sagte Trainer Laszlo Hollosy, die Rollenverteilung am Samstag (16 Uhr auf SPORT1) ist für den 49-Jährigen dennoch völlig klar.

Trotz Sensationssieg bleibt Stuttgart Favorit

Natürlich rede nun jeder darüber, dass sein Team dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer die erste Niederlage zugefügt habe, „aber seien wir ehrlich: Stuttgart ist immer noch der Favorit. Für uns ist es am wichtigsten, dieses Finale zu genießen und ein gutes Spiel zu machen“.

Sollte dies allerdings ebenso wie am Sonntag beim 3:2-Erfolg gelingen, winkt Suhl der zweite Pokalerfolg in der Vereinsgeschichte. Zum fünften Mal steht der VfB im Endspiel um die Trophäe, nur 2008 ging der Verein als Sieger daraus hervor.

Bitter: „Respekt vor Suhl“ – Pokalfinale auf Augenhöhe

Die Herausforderung könnte mit dem fünfmaligen Champion nun kaum größer sein, doch in Stuttgart ist man nach dem Fünfsatzkrimi in der vergangenen Woche gewarnt. „Wir haben großen Respekt vor Suhl“, sagte Trainer Konstantin Bitter, nicht umsonst sei das Team Tabellenzweiter in der VBL. „Das Spiel am Sonntag hat gezeigt, dass zwei Topteams aufeinandertreffen“. Aufgrund des Saisonverlaufs könne man die Stuttgarterinnen als Favoriten sehen, meinte Bitter, „aber ein Pokalfinale ist immer etwas Eigenes mit ganz besonderen Dimensionen“.

Letzter Tanz in Mannheim: Rekordkulisse elektrisiert den VfB