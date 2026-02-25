Ticket-Run: Zusatz-Volleyballspiel gegen Niederlande in Münster

SID 25.02.2026 • 15:49 Uhr Weil die Anfragen für Eintrittskarten nicht abreißen, erlebt Münster gleich zwei Volleyball-Länderspiele im Mai.

Riesige Nachfrage, zusätzlicher Spieltermin: Wegen des Runs auf die Tickets der deutschen Volleyballerinnen haben die Verantwortlichen kurzerhand ein weiteres Länderspiel gegen die Niederlande vereinbart.

Somit treffen die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nicht nur am 16. Mai (18.30 Uhr) in der Halle am Berg Fidel in Münster auf den Nachbarn, sondern auch am 17. Mai um 15.00 Uhr.

Ticket-Ansturm: Zusatz-Länderspiel am Sonntag in Münster

„Wir als Ausrichter sind überwältigt von der riesigen Nachfrage für das Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft.

Da das Spiel bereits nach wenigen Tagen so gut wie ausverkauft ist, wir aber laufend weitere Ticket-Anfragen erhalten, sind wir sehr glücklich, dass wir gemeinsam mit dem DVV und mit der Unterstützung der Stadt Münster allen Volleyball-Fans ein zusätzliches Länderspiel am Sonntag anbieten können“, freut sich Präsident Jürgen Aigner vom USC Münster.

Becks Heimspiel-Offensive für Deutschlands Volleyball

DVV-Vorstand Rene Beck formulierte das Ziel, „wieder mehr Länderspiele in Deutschland auszutragen und unsere Spielerinnen und Spieler erlebbarer zu machen. Dass wir nun ein zweites offizielles Länderspiel gegen die Niederlande ansetzen können, ist ein starkes Signal – für die Begeisterung in der Region und für die Entwicklung unseres Sports insgesamt.“