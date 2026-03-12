BR Volleys bitter raus – Lüneburg stürmt zum nächsten Coup

SID 12.03.2026 • 11:02 Uhr Die Volleys scheiden aus dem internationalen Wettbewerb aus. Nach der verpassten Titelverteidigung im Pokal bleibt nun nur noch die Meisterschaft.

Berlin kassiert den nächsten Rückschlag, Lüneburg setzt den Erfolgslauf fort: Die beiden Top-Teams der Volleyball Bundesliga (VBL) starten mit ganz unterschiedlichen Gefühlslagen in den Saisonendspurt. Während die SVG im CEV Cup nach dem Einzug ins Halbfinale weiter vom nächsten Coup träumen kann, wollen sich die BR Volleys nach dem Aus im zweitklassigen internationalen Wettbewerb auf die einzig verbliebene Titelchance konzentrieren.

„Wir haben uns bemüht, aber es am Ende nicht geschafft. So kann man vielleicht unsere gesamte internationale Saison zusammenfassen“, sagte Libero Kyle Dagostino nach dem 0:3 (21:25, 27:29, 18:25) am Mittwochabend beim italienischen Spitzenteam Gas Sales Bluenergy Piacenza. „Wir haben viel versucht, aber aus den Möglichkeiten, die wir hatten, zu wenig gemacht“, sagte Dagostino: „Das müssen wir jetzt akzeptieren und nach vorn auf die Bundesliga schauen.“

Titelhoffnung trotz verpatzter Pokal- und Europacup-Auftritte

Denn dort haben die Volleys die Chance, eine für Berliner Verhältnisse durchwachsene Saison mit der Meisterschaft noch zu einem versöhnlichen Ende zu führen. Im DVV-Pokal war der Hauptstadtklub im Halbfinale am VfB Friedrichshafen gescheitert, in der Champions League folgte das Aus in der Gruppenphase und der damit verbundene Abstieg in den CEV Cup. Dort war nun im Viertelfinale nach Hin- und Rückspiel (beide 0:3) gegen Piacenza Schluss.

Lüneburg im Höhenflug: Cuptriumph und Halbfinal-Einzug