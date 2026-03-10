CEV Cup: Lüneburg nach Drama-Sieg im Halbfinale – Berlin hofft

SID 10.03.2026 • 22:35 Uhr Der frisch gekürte DVV-Pokalsieger gewinnt auch sein Viertelfinal-Rückspiel in Frankreich.

Die SVG Lüneburg steht im Halbfinale des CEV Cups. Der Volleyball-Bundesligist gewann sein Viertelfinal-Rückspiel im zweithöchsten internationalen Klub-Wettbewerb beim französischen Klub Stade Poitevin Poitiers 3:1 (29:27, 19:25, 26:24, 26:24). In der nächsten Runde trifft Lüneburg nun auf den Gewinner des Duells zwischen Greenyard Maaseik und Galatasaray Istanbul (Hinspiel 3:2).

Pokalsieger glänzt, Volleys vor Mammutaufgabe

Nach dem 3:1-Sieg in der Vorwoche überzeugte der frisch gekürte DVV-Pokalsieger auch in Frankreich. Auch die Berlin Recycling Volleys können noch ins Halbfinale einziehen. Nach einem 0:3 im Hinspiel gegen das italienische Spitzenteam Gas Sales Bluenergy Piacenza steht dem deutschen Serienmeister am Mittwochabend (19.30 Uhr) auswärts jedoch eine schwere Aufgabe bevor.