Doppeljob! Friedrichshafens Swaczyna wird Teamchef Österreichs

SID 04.03.2026 • 15:19 Uhr Für den polnischen Trainer Adam Swaczyna ist es der nächste Karriereschritt. Parallel bleibt er Chefcoach beim VfB Friedrichshafen.

Adam Swaczyna vom VfB Friedrichshafen hat parallel zu seinem Trainerjob beim Volleyball-Bundesligisten das Amt des Chefcoaches der österreichischen Männer-Nationalmannschaft übernommen. Der Pole unterschrieb bei Österreichs Verband einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2028. Dies teilte der VfB am Mittwoch mit.

Swaczynas Doppelrolle als Chance

„Ich mag Herausforderungen und die Möglichkeit, etwas aufzubauen“, sagte Swaczyna: „Ich setze gern Visionen in die Realität um. Nach meiner Zeit als Assistenztrainer in Polen ist das jetzt eine große Chance für mich.“ Sein Engagement beim Bundesligisten vom Bodensee bleibt von der neuen Aufgabe unberührt. Parallelmandate im Volleyball sind keine Seltenheit.

Vom Silber-Assistenten zum Nationaltrainer