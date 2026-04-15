0:3-Schock! Lüneburg vergeigt CEV-Cup-Hinspiel gegen Piacenza

Volleyball-Bundesligist SVG Lüneburg hat im Final-Hinspiel des CEV Cups einen Coup klar verpasst. Der Pokalsieger unterlag vor heimischer Kulisse dem italienischen Topklub Gas Sales Bluenergy Piacenza mit 0:3 (24:26, 22:25, 16:25) und benötigt nun im Rückspiel einen klaren Erfolg, um den Traum vom Triple am Leben zu erhalten.
Klare Niederlage für Lüneburg
Im Rückspiel braucht der Volleyball-Bundesligist einen klaren Erfolg, um den Traum vom Triple am Leben zu erhalten.
Niederlage für Lüneburg
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Lüneburg vor Rückspiel in Italien
Das zweite Aufeinandertreffen findet am kommenden Mittwoch (20.00 Uhr) in Italien statt. Für Lüneburg ist es der zweite Anlauf auf den Titel in Europas zweitwichtigstem Vereinswettbewerb. 2024 war der Klub in Hin- und Rückspiel am polnischen Spitzenverein Resovia Rzeszow gescheitert.
Bundesliga-Finale im Visier
Vor dem Rückspiel will die SVG aber noch das Ticket für das Finale in der Bundesliga lösen. Am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) wartet Spiel zwei im Halbfinale bei den SWD powervolleys Düren, nach einem klaren 3:0 zum Auftakt führt Lüneburg in der Best-of-three-Serie mit 1:0.