DVV-Frauen deklassieren Niederlande 4:0 – EM-Form im Blick

SID 17.05.2026 • 18:22 Uhr Das DVV-Team gewinnt auch das zweite Duell mit dem Nachbarn klar.

Die deutschen Volleyballerinnen haben auch das Rematch gegen die Niederlande klar für sich entschieden. In Münster schlug das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli den WM-Sechsten im zweiten Länderspiel binnen zwei Tagen mit 4:0. Vor Spielbeginn war ein vierter Satz vereinbart worden.

Testspiele zeigen deutsche Dominanz

Das Spiel gegen die junge niederländische Mannschaft war – anders als das Duell am Samstag (3:1) – zu Beginn sehr einseitig. Die deutsche Mannschaft entschied dank guter Blockarbeit den ersten (25:14) und zweiten Satz (25:15) klar für sich. Nach dem engeren dritten Durchgang (25:23) war der letzte wieder eine eindeutige Angelegenheit (25:19).