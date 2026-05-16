Traumstart im Sommer: DVV-Frauen schlagen Niederlande 3:1

SID 16.05.2026 • 20:48 Uhr Im ersten Teil des Länderspiel-Doppelpacks macht das Team einen starken Eindruck.

Deutschlands Volleyballerinnen haben einen Start nach Maß in den Länderspiel-Sommer gefeiert. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli triumphierte beim ersten Aufeinandertreffen beim Länderspiel-Doppelpack in Münster am Samstag vor ausverkaufter Halle mit 3:1 (25:20, 19:25, 25:20, 25:20) gegen die Niederlande.

Intensiver Sommer vor Nations League

Die erste Standortbestimmung fällt nach dem starken Auftritt gegen das Nachbarland somit positiv aus – auf die deutschen Spielerinnen wartet vor dem Saisonhighlight Ende August noch ein intensiver Sommer. Bei der im Juni beginnenden Nations League warten insgesamt zwölf Spiele in sechs Turnierwochen auf die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV), sowie die mögliche Finalrunde im Anschluss. Danach geht es mit der Europameisterschaft weiter (21. August bis 6. September).