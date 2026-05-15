EM-Generalprobe: Volleyballer testen gegen Oranje

SID 15.05.2026 • 15:28 Uhr Im September testet Bundestrainer Massimo Botti gegen die Niederlande.

Die deutschen Volleyballer bestreiten ihre EM-Generalprobe in Potsdam. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Freitag mitteilte, absolviert die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti am 4. und 5. September in der MBS Arena einen Länderspiel-Doppelpack gegen die Niederlande.

Fünf Tage später startet das DVV-Team gegen die Türkei in die Europameisterschaft, die vom 9. bis 26. September in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien stattfindet.

Dünnes betont Feinschliff vor EM

Den beiden Spielen misst Chef-Bundestrainer Christian Dünnes so kurz vor Turnierbeginn „eine enorme Bedeutung“ bei: „In dieser Phase geht es darum, den Feinschliff zu finden, Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu festigen und als Team weiter zusammenzuwachsen.“