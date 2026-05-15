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EM-Generalprobe: Volleyballer testen gegen Oranje

Volleyballer testen gegen Nachbarland

Im September testet Bundestrainer Massimo Botti gegen die Niederlande.
Nationaltrainer Massimo Botti
Nationaltrainer Massimo Botti
© picture alliance / Sipa USA/SID/Arena Akcji
SID
Im September testet Bundestrainer Massimo Botti gegen die Niederlande.

Die deutschen Volleyballer bestreiten ihre EM-Generalprobe in Potsdam. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Freitag mitteilte, absolviert die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti am 4. und 5. September in der MBS Arena einen Länderspiel-Doppelpack gegen die Niederlande.

Fünf Tage später startet das DVV-Team gegen die Türkei in die Europameisterschaft, die vom 9. bis 26. September in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien stattfindet.

Dünnes betont Feinschliff vor EM

Den beiden Spielen misst Chef-Bundestrainer Christian Dünnes so kurz vor Turnierbeginn „eine enorme Bedeutung“ bei: „In dieser Phase geht es darum, den Feinschliff zu finden, Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu festigen und als Team weiter zusammenzuwachsen.“

In den Niederlanden erwarte die DVV-Auswahl „ein starker Gegner, gegen den wir uns auf hohem Niveau messen können. Genau solche Spiele brauchen wir, um optimal vorbereitet in die EM zu starten.“

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