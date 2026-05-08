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Transfer-Kracher: Koskelo wird Teammanagerin bei Barock Volleys

Neue Teammanagerin in Ludwigsburg

Die ehemalige Top-Libera wird die Barock Volleys ab dem 1. Juni 2026 verstärken.
Roosa Koskelo wird Teammanagerin in Ludwigsburg
Roosa Koskelo wird Teammanagerin in Ludwigsburg
© Bildermacher/Jens Körner/Bildermacher/Jens Körner/Jens Körner
SID
Die ehemalige Top-Libera wird die Barock Volleys ab dem 1. Juni 2026 verstärken.

Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg haben Roosa Koskelo (34) als neue Teammanagerin verpflichtet. Wie der Männer-Bundesligist am Freitag bekannt gab, wird die ehemalige Top-Libera die Süddeutschen zum 1. Juni verstärken, um die Professionalisierung des Vereins weiter voranzutreiben.

Koskelo verstärkt die Barock Volleys

„Mit Roosa Koskelo gewinnen wir nicht nur internationale Volleyball-Expertise, sondern eine Persönlichkeit mit hoher Professionalität, klarer Struktur und großer Leidenschaft für den Sport“, sagte Geschäftsführer Michael Bonin: „Wir sind überzeugt, dass sie hervorragend zu unserem Weg und unserer Kultur bei den Barock Volleys passt.“

2025 hatte Koskelo ihr Karriereende bekanntgegeben. Zuvor stand die Finnin sieben Jahre lang für Allianz MTV Stuttgart auf dem Feld. Mit dem Topklub gewann sie vier deutsche Meisterschaften sowie zwei DVV-Pokale.

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