Transfer-Kracher: Koskelo wird Teammanagerin bei Barock Volleys

SID 08.05.2026 • 11:58 Uhr Die ehemalige Top-Libera wird die Barock Volleys ab dem 1. Juni 2026 verstärken.

Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg haben Roosa Koskelo (34) als neue Teammanagerin verpflichtet. Wie der Männer-Bundesligist am Freitag bekannt gab, wird die ehemalige Top-Libera die Süddeutschen zum 1. Juni verstärken, um die Professionalisierung des Vereins weiter voranzutreiben.

Koskelo verstärkt die Barock Volleys

„Mit Roosa Koskelo gewinnen wir nicht nur internationale Volleyball-Expertise, sondern eine Persönlichkeit mit hoher Professionalität, klarer Struktur und großer Leidenschaft für den Sport“, sagte Geschäftsführer Michael Bonin: „Wir sind überzeugt, dass sie hervorragend zu unserem Weg und unserer Kultur bei den Barock Volleys passt.“