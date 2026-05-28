Zimmermann vor 200. Einsatz: Botti setzt auf Mix gegen Frankreich

SID 28.05.2026 • 11:49 Uhr Gegen Frankreich könnten auch drei Debütanten ihre Chance bekommen.

Volleyball-Bundestrainer Massimo Botti hat den Kader für seinen ersten Härtetest im EM-Jahr nominiert. Der Italiener, der seit Anfang des Jahres bei den DVV-Männern in der Hauptverantwortung steht, setzt beim Länderspiel gegen Olympiasieger Frankreich am Samstag (18.30 Uhr/Twitch und Youtube) in Neu-Ulm auf eine Mischung aus routinierten Nationalspielern und jungen Talenten.

Zimmermann vor Jubiläum – drei Debüts

Erfahrenster Akteur im 14-köpfigen Aufgebot ist Zuspieler Jan Zimmermann, der vor seinem 200. Länderspiel steht. Neben arrivierten Spielern wie Moritz Reichert und Tobias Krick sind auch drei Debütanten aus der Volleyball Bundesliga (VBL) mit dabei: Für Louis Kunstmann, der in der kommenden Saison für den Rekordmeister BR Volleys aufläuft, sowie für Joris Backhaus und Anselm Rein von Pokalsieger SVG Lüneburg wäre es der erste Auftritt im DVV-Trikot.