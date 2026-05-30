Volleyball: Deutschland schlägt Olympiasieger Frankreich 3:1

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft hat ihren ersten Härtetest im EM-Jahr eindrucksvoll bestanden. Das Team von Bundestrainer Massimo Botti gewann am Samstag gegen Olympiasieger Frankreich mit 3:1 (25:23, 22:25, 25:19, 25:23) – und verschaffte sich damit auch ein kleines bisschen Genugtuung: Bei den Sommerspielen 2024 in Paris war Deutschland im Viertelfinale an den Gastgebern gescheitert.

Weitaus weniger bedeutend war nun der Test in Neu-Ulm, dennoch nimmt der Italiener Botti, der seit Anfang des Jahres bei den DVV-Männern in der Hauptverantwortung steht, wichtige Erkenntnisse mit in den Sommer. Am 11. Juni startet Deutschland in die Nations League (VNL), auf der Longlist steht dann in Georg Grozer unter anderem auch einer der im Testspiel fehlenden Olympia-Teilnehmer. Den Saisonhöhepunkt bildet die Europameisterschaft in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien (9. bis 26. September).