Volley-Schock: Deutschland in Nations League von USA zerlegt

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League ihre zweite Niederlage in Serie kassiert. Die Auswahl des Deutschen Volleyball Verbands (DVV) unterlag den USA in Ottawa mit 0:3 (22:25, 15:25, 20:25) und holte dabei anders als bei den ersten beiden Auftritten keinen Satz.
Deutsche Volleyballer verlieren erneut
Auch gegen die USA gibt es nichts zu holen. Nun geht es gegen Olympiasieger Frankreich.
Tobias Brand und Co. unterliegen den USA
© picture-alliance/NurPhoto/SID/Yuan Tian
Deutschland fehlt Dynamik vor Frankreich-Duell
Nach dem Auftaktsieg gegen Gastgeber Kanada (3:2) und der Niederlage gegen Weltmeister Italien (1:3) fehlte es dem Team von Bundestrainer Massimo Botti etwas an Dynamik und Tempo. Yann Böhme war mit elf Punkten der erfolgreichste Angreifer der Deutschen.
Deutschland bekommt es am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) mit Frankreich zu tun. Der Olympiasieger hatte am Vortag überraschend mit 1:3 gegen Kanada verloren.