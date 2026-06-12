Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
DARTS
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
TENNIS
TRANSFERMARKT
BASKETBALL
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Volleyball>

Volley-Schock: Deutschland in Nations League von USA zerlegt

Deutsche Volleyballer verlieren erneut

Auch gegen die USA gibt es nichts zu holen. Nun geht es gegen Olympiasieger Frankreich.
Tobias Brand und Co. unterliegen den USA
Tobias Brand und Co. unterliegen den USA
© picture-alliance/NurPhoto/SID/Yuan Tian
SID
Auch gegen die USA gibt es nichts zu holen. Nun geht es gegen Olympiasieger Frankreich.

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League ihre zweite Niederlage in Serie kassiert. Die Auswahl des Deutschen Volleyball Verbands (DVV) unterlag den USA in Ottawa mit 0:3 (22:25, 15:25, 20:25) und holte dabei anders als bei den ersten beiden Auftritten keinen Satz.

Deutschland fehlt Dynamik vor Frankreich-Duell

Nach dem Auftaktsieg gegen Gastgeber Kanada (3:2) und der Niederlage gegen Weltmeister Italien (1:3) fehlte es dem Team von Bundestrainer Massimo Botti etwas an Dynamik und Tempo. Yann Böhme war mit elf Punkten der erfolgreichste Angreifer der Deutschen.

Deutschland bekommt es am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) mit Frankreich zu tun. Der Olympiasieger hatte am Vortag überraschend mit 1:3 gegen Kanada verloren.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite