Volley-Schock: Deutschland in Nations League von USA zerlegt

SID 13.06.2026 • 00:09 Uhr Auch gegen die USA gibt es nichts zu holen. Nun geht es gegen Olympiasieger Frankreich.

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League ihre zweite Niederlage in Serie kassiert. Die Auswahl des Deutschen Volleyball Verbands (DVV) unterlag den USA in Ottawa mit 0:3 (22:25, 15:25, 20:25) und holte dabei anders als bei den ersten beiden Auftritten keinen Satz.

Deutschland fehlt Dynamik vor Frankreich-Duell

Nach dem Auftaktsieg gegen Gastgeber Kanada (3:2) und der Niederlage gegen Weltmeister Italien (1:3) fehlte es dem Team von Bundestrainer Massimo Botti etwas an Dynamik und Tempo. Yann Böhme war mit elf Punkten der erfolgreichste Angreifer der Deutschen.