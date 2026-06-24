DVV-Pokal-Kracher: Lüneburg vs. Friedrichshafen im Achtelfinale

Die Neuauflage des Endspiels schon im Achtelfinale: Die SVG Lüneburg startet ihre Mission Titelverteidigung im DVV-Pokal beim VfB Friedrichshafen. Das ergab die Auslosung am Mittwoch. Ende Februar hatte sich der Bundesliga-Vizemeister in einem dramatischen Finale 3:2 gegen die Häfler durchgesetzt und sich so den ersten Titel der Vereinsgeschichte gesichert.
DVV-Pokal: Lüneburg muss im Achtelfinale nach Friedrichshafen
Hammerlos im Pokal-Achtelfinale
„Das ist natürlich ein Hammerlos und wird gleich zu Beginn der Saison ein tolles Spiel für unsere Fans“, sagte VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt über das Duell, das am 7. oder 8. November gespielt wird: „Gleichzeitig ist es eine große Aufgabe für unser Team, das natürlich erneut den Einzug ins Pokalfinale anstrebt.“
Auch auf die Berlin Recycling Volleys, die sich in der Bundesliga-Finalserie gegen Lüneburg durchgesetzt und das nationale Double der SVG verhindert hatten, wartet im Achtelfinale ein schnelles Wiedersehen: Der Hauptstadtklub muss zu den Helios Grizzlys Giesen, die in der neuen Saison von Markus Steuerwald trainiert werden. Der 37-Jährige war in der vergangenen Spielzeit nach dem plötzlichen Rücktritt von Alexandre Leal vom Co-Trainer zum Headcoach der Berliner aufgestiegen und hatte die BR Volleys zur zehnten Meisterschaft in Serie geführt.
Pokalfinals ziehen nach Köln
Nach elf Jahren in Mannheim finden die Pokalfinals bei den Männern und Frauen am 27. Februar 2027 erstmals in Köln statt.