DVV-Pokal-Kracher: Lüneburg vs. Friedrichshafen im Achtelfinale

SID 24.06.2026 • 16:55 Uhr Schon in der Runde der letzten 16 kommt es zur Neuauflage des vergangenen Endspiels.

Die Neuauflage des Endspiels schon im Achtelfinale: Die SVG Lüneburg startet ihre Mission Titelverteidigung im DVV-Pokal beim VfB Friedrichshafen. Das ergab die Auslosung am Mittwoch. Ende Februar hatte sich der Bundesliga-Vizemeister in einem dramatischen Finale 3:2 gegen die Häfler durchgesetzt und sich so den ersten Titel der Vereinsgeschichte gesichert.

Hammerlos im Pokal-Achtelfinale

„Das ist natürlich ein Hammerlos und wird gleich zu Beginn der Saison ein tolles Spiel für unsere Fans“, sagte VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt über das Duell, das am 7. oder 8. November gespielt wird: „Gleichzeitig ist es eine große Aufgabe für unser Team, das natürlich erneut den Einzug ins Pokalfinale anstrebt.“

Auch auf die Berlin Recycling Volleys, die sich in der Bundesliga-Finalserie gegen Lüneburg durchgesetzt und das nationale Double der SVG verhindert hatten, wartet im Achtelfinale ein schnelles Wiedersehen: Der Hauptstadtklub muss zu den Helios Grizzlys Giesen, die in der neuen Saison von Markus Steuerwald trainiert werden. Der 37-Jährige war in der vergangenen Spielzeit nach dem plötzlichen Rücktritt von Alexandre Leal vom Co-Trainer zum Headcoach der Berliner aufgestiegen und hatte die BR Volleys zur zehnten Meisterschaft in Serie geführt.

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