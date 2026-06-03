Nach Reisechaos: DVV-Frauen bereit für den VNL-Auftakt

SID 03.06.2026 • 05:58 Uhr Die Nations League steht bevor. Trotz der strapazierenden Anreise nach Kanada sind die deutschen Volleyballerinnen voller Vorfreude.

Das Ziel hatten die deutschen Volleyballerinnen schon so gut wie vor Augen – doch dann nahm der Flieger Richtung Nations League plötzlich einen Umweg. „Wir hatten Québec schon gesehen und dann umzudrehen, war für uns alle etwas surreal“, berichtete Kapitänin Camilla Weitzel vor dem Auftakt gegen Gastgeber Kanada am Donnerstag (2.00 Uhr MESZ): „Umso größer ist jetzt die Freude, dass wir angekommen sind und uns endlich auf Volleyball konzentrieren können.“

Eigentlich sollte das Team bereits am Sonntag in Québec ankommen. Doch rund 100 Kilometer davon entfernt hatte die Maschine aufgrund eines technischen Defekts und schwieriger Wetterbedingungen umkehren und nach Toronto zurückfliegen müssen. Erst am Montag war die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) über Montréal schließlich an ihrem eigentlichen Zielort angekommen.

Dort werde jedes Spiel „eine Herausforderung“, warnte Bundestrainer Giulio Bregoli mit Blick auf die Gegner in der ersten Turnierwoche. Kanada, Japan und die USA würden „zu den stärksten Teams der Welt“ gehören, betonte der Italiener. Auch die Ukraine habe „große Fortschritte gemacht. Genau deshalb ist die Nations League so wertvoll – man misst sich Woche für Woche mit den besten Mannschaften der Welt.“

Deutschland hat das Viertelfinale als Ziel

Beim ersten von drei Stopps ist auch Youngster Leana Grozer, Tochter von Ausnahmespieler Georg Grozer, im Aufgebot. „Die Vorfreude ist sehr groß“, sagte die 19-Jährige, die im vergangenen Jahr von Verletzungen und einer Lebensmittelvergiftung ausgebremst worden war, im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): „Ich will nach dieser Zeit so viel wie möglich jetzt mitnehmen, einfach versuchen, frei zu spielen und so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln.“