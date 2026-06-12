Volleyball: DVV-Herren fordern Italiens Weltmeister – 1:3

SID 12.06.2026 • 06:38 Uhr Nach dem Auftaktsieg gegen Kanada kassiert die DVV-Auswahl im zweiten Match eine Niederlage.

Einen Tag nach dem erfolgreichen Auftakt in der Nations League haben die deutschen Volleyballer im zweiten Match eine Niederlage gegen Italien kassiert. Die Auswahl des Deutschen Volleyball Verbands (DVV) unterlag dem Weltmeister in Ottawa mit 1:3 (20:25, 25:20, 21:25, 31:33), zeigte gegen den Favoriten aber eine starke Leistung.

„Natürlich sind wir enttäuscht. Am Ende hat uns auch ein bisschen das Glück gefehlt. Aber wir haben sehr gut gespielt. Darauf können wir stolz sein. Italien ist aktuell das beste Team der Welt, gegen so eine Mannschaft ist es extrem schwer zu spielen“, sagte Mittelblocker Simon Torwie.

Bundestrainer Massimo Botti meinte: „Zufrieden kann ich nicht sein, aber ich bin stolz auf mein Team. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Gegen ein so starkes Team wie Italien muss man seine Chancen nutzen, wenn sie sich bieten. Aus solchen Spielen lernen wir. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir auf diesem Niveau mithalten können.“

DVV-Team fordert nun die USA

Die meisten Zähler für das Team von Trainer Botti, der die Mannschaft nach dem Ende seiner Vereinssaison in Polen erst im Mai übernommen hatte, sammelten Tobias Brand (17) und Erik Röhrs (12). Zum Auftakt hatte die DVV-Auswahl Gastgeber Kanada mit 3:2 geschlagen.