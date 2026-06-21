Volleyball-Sensation: Deutschland schlägt Brasilien 3:2 in VNL

SID 21.06.2026 • 17:54 Uhr Das deutsche Team reist mit sieben Punkten aus Ankara ab.

Den deutschen Volleyballerinnen ist in der Nations League eine Überraschung gelungen. In Ankara setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli mit 3:2 (26:24, 28:26, 15:25, 19:25, 16:14) gegen Brasilien durch und fügte den Bronzemedaillengewinnerinnen von Paris 2024 die erste Niederlage nach sieben Siegen zu. Für Deutschland war es hingegen erst der dritte Erfolg.

DVV-Frauen holen sieben Punkte

„Es ist ein besonderer Sieg für uns. Es war ein Teamerfolg, und ich bin wirklich stolz auf meine Mitspielerinnen. Wir haben uns für unser gutes Spiel von gestern belohnt“, sagte Außenangreiferin und Topscorerin Pia Timmer nach der Partie.

Bereits am Vortag hatten die DVV-Frauen bei der 2:3-Niederlage gegen Europameister Türkei eine starke Leistung gezeigt – ebenso wie zuvor gegen China (2:3). Gegen die drei Top-Teams der obersten Leistungskategorie sicherte sich Deutschland in jedem Spiel mindestens einen Punkt. Dazu kam ein klarer 3:0-Pflichtsieg gegen Belgien. Mit sieben Punkten reist das Team damit aus Ankara ab.

Nations League: Deutschland nur Elfter

Das große Ziel bleibt das Final Eight der besten acht Teams 2026. Aktuell liegt Deutschland mit drei Siegen aus acht Spielen auf Rang elf noch hinter den anvisierten Plätzen.