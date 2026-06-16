Schock für DVV-Frauen: Ohne Leana Grozer in Ankara

SID 16.06.2026 • 11:30 Uhr Ohne Leana Grozer starten die deutschen Volleyballerinnen in die nächste Phase der Nations League. Die 19-Jährige steht nicht im Aufgebot von Bundestrainer Giulio Bregoli.

Ohne Youngster Leana Grozer starten die deutschen Volleyballerinnen in die nächste Phase der Nations League (VNL). Die Tochter von Ausnahmespieler Georg Grozer fehlt im Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) für die zweite Station der VNL in Ankara.

Der Teenager hatte im Rahmen der ersten Woche im kanadischen Québec die Partie gegen die USA (0:3) vorzeitig angeschlagen beenden müssen.

Bregoli rotiert kräftig im VNL-Kader

Neben Grozer (19) stehen auch Emma Sambale und Marie Schölzel nicht mehr im Kader von Bundestrainer Giulio Bregoli. Dafür rücken Patricia Nestler, Kapitänin des Bundesliga-Vizemeisters Dresdner SC, ihre neue DSC-Teamkollegin Lena Kindermann, Anastasia Cekulaev und Pia Timmer in die Mannschaft.

„Die erste VNL-Woche hinterlässt gemischte Gefühle. Gegen Kanada sind wir gut ins Turnier gestartet, gegen die Ukraine haben wir uns nach einem schwierigen Beginn stark zurückgekämpft“, sagte Bregoli: „Gleichzeitig haben die Spiele gezeigt, in welchen Bereichen wir uns weiter verbessern müssen.“

Volleyball: Auftakt in Ankara gegen China

In Ankara startet das deutsche Team am Mittwoch (11.30 Uhr MESZ) gegen China. Bis Sonntag folgen weitere Duelle mit Belgien, Europameister und Gastgeber Türkei sowie den Brasilianerinnen, die bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewannen.