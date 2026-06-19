Volleyballerinnen beenden VNL-Pechsträhne: 3:0 vs Belgien

SID 19.06.2026 • 20:14 Uhr Die deutschen Volleyballerinnen setzen sich in Ankara gegen Belgien durch und feiern das ersehnte Erfolgserlebnis.

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihre Niederlagenserie in der Nations League gestoppt und ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich am Freitag in Ankara 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) gegen Belgien durch. Für Deutschland war es der erste Sieg in der VNL nach zuvor vier Pleiten in Folge und der zweite überhaupt in dieser Saison.

DVV-Team fordert Europameister Türkei

Beste Scorerin für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) war Emilia Weske mit 13 Punkten. In Ankara geht es am Samstag (20.30 Uhr MESZ) mit dem Duell gegen Europameister und Gastgeber Türkei weiter. Tags darauf (15.00 Uhr MESZ/beides ZDF-Livestream) warten zum Abschluss der zweiten Station die Brasilianerinnen, die bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewannen.