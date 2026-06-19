Volleyballerinnen beenden VNL-Pechsträhne: 3:0 vs Belgien

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihre Niederlagenserie in der Nations League gestoppt und ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich am Freitag in Ankara 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) gegen Belgien durch. Für Deutschland war es der erste Sieg in der VNL nach zuvor vier Pleiten in Folge und der zweite überhaupt in dieser Saison.
Nations League: DVV-Frauen stoppen Niederlagenserie
Die deutschen Volleyballerinnen setzen sich in Ankara gegen Belgien durch und feiern das ersehnte Erfolgserlebnis.
DVV-Frauen jubeln in Ankara
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DVV-Team fordert Europameister Türkei
Beste Scorerin für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) war Emilia Weske mit 13 Punkten. In Ankara geht es am Samstag (20.30 Uhr MESZ) mit dem Duell gegen Europameister und Gastgeber Türkei weiter. Tags darauf (15.00 Uhr MESZ/beides ZDF-Livestream) warten zum Abschluss der zweiten Station die Brasilianerinnen, die bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewannen.
Im vergangenen Jahr war das DVV-Team bis ins Viertelfinale gekommen, danach aber an Brasilien gescheitert. Das Final Eight der besten acht Teams ist auch 2026 wieder das große Ziel. Mit einer Bilanz von 2:4 liegt das DVV-Team hinter den anvisierten Plätzen.