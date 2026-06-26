3:1 gegen Belgien! DVV-Team feiert ersten VNL-Sieg in Gliwice

SID 26.06.2026 • 22:16 Uhr In einem engen Duell behalten die deutschen Volleyballer die Oberhand.

Die deutschen Volleyballer haben ihren ersten Sieg bei der zweiten Station der Nations League (VNL) gefeiert. Im polnischen Gliwice setzte sich die Mannschaft von Trainer Massimo Botti am Freitagabend in einer umkämpften Begegnung mit 3:1 (25:22, 19:25, 25:23, 25:19) gegen Belgien durch. Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) ist es der dritte Triumph in sechs Partien.

DVV-Team tankt Rückenwind vor Polen

„Wir sind langsam gestartet, wie immer“, sagte Mittelblocker Tobias Krick: „Aber am Ende hatten wir einige wirklich gute Kontakte und haben ein enges Spiel erfolgreich zu Ende gebracht.“

Somit kann die DVV-Auswahl mit etwas Rückenwind in ihr nächstes Duell gegen Polen am Samstag (17.00 Uhr) gehen, der Gastgeber ist die aktuelle Nummer eins der Welt. Folglich brauche die Mannschaft „genau dieselbe Energie wie am Ende“, erklärte Krick.