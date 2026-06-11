Botti-Debüt: DVV-Team schlägt Kanada im 5-Satz-Krimi

SID 11.06.2026 • 06:10 Uhr Das deutsche Team beschert Neu-Bundestrainer Massimo Botti ein erfolgreiches Debüt.

Die deutschen Volleyballer haben einen erfolgreichen Einstand unter Bundestrainer Massimo Botti gefeiert. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes gewann zum Auftakt der Nations League in Ottawa gegen Gastgeber Kanada dank starker Nerven nach einer spannenden Schlussphase mit 3:2 (24:26, 25:19, 20:25, 25:21, 15:13) und sorgte damit für einen gelungenen Start in das EM-Jahr.

Drei Topgegner warten auf Deutschland

Beste Punktesammler auf deutscher Seite waren Filip John und Tobias Brand mit je 19 Zählern. Mit Italien, den USA und Olympiasieger Frankreich trifft Deutschland in den kommenden Tagen der ersten Nations-League-Woche noch auf drei Mannschaften aus den Top fünf der Weltrangliste.

Für Botti war die Partie gegen Kanada das erste Pflichtspiel seit seiner Amtsübernahme als Nachfolger von Michal Winiarski, der Ende des vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Der 53 Jahre alte Italiener hatte die Mannschaft nach dem Ende seiner Vereinssaison in Polen erst im Mai übernommen.

Botti fokussiert sich aufs EM-Ziel

Unter Winiarski hatte die deutsche Mannschaft um Altstar Georg Grozer nach einer sensationellen Qualifikation vor zwei Jahren erstmals seit 2012 wieder an Olympischen Spielen teilgenommen. Das Aus in der Gruppenphase bei der WM 2025 soll nur eine kleine Delle auf dem eingeschlagenen Weg sein, bei der Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien (9. bis 26. September) soll es wieder besser laufen.