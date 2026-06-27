Volleyball: Deutschland verliert 1:3 gegen Polen – Nations League

SID 27.06.2026 • 19:06 Uhr In der zweiten Vorrundenwoche verliert Deutschland gegen den Gastgeber.

Die deutschen Volleyballer haben auf ihrer zweiten Nations-League-Station in Gliwice gegen Gastgeber Polen verloren. Die DVV-Auswahl unterlag dem Titelverteidiger am Samstag mit 1:3 (25:23, 16:25, 17:25, 15:25).

Final-Eight-Quali wird zur Mammutaufgabe

„Wir hatten einen guten Start und sind froh, dass wir im ersten Satz mithalten konnten“, sagte Zuspieler Jan Zimmermann im ZDF: „Die Fans haben Polen heute besonders gepusht. Und Polen wollte zeigen, dass sie mehr können als die beiden knappen 3:2-Siege zuletzt.“

Nach drei von vier Spielen in dieser Woche steht das Team von Bundestrainer Massimo Botti insgesamt bei einer Bilanz von drei Siegen und vier Niederlagen. Die Qualifikation für das Final Eight der besten acht Mannschaften wird damit immer mehr zur Herausforderung.