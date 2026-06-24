Volleyball-VNL-Krimi: Deutschland unterliegt Argentinien 2:3

SID 24.06.2026 • 18:47 Uhr Deutschland startet mit einer Pleite in die zweite Station.

Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in die zweite Station der Nations League (VNL) gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti verlor am Mittwoch im polnischen Gliwice nach einem Nervenkrimi 2:3 (21:25, 25:15, 15:25, 25:18, 13:15) gegen das zuvor sieglose Argentinien. Im fünften Spiel der diesjährigen VNL-Saison kassierte die deutsche Mannschaft ihre dritte Niederlage.

DVV trifft jetzt auf Belgien

„Argentinien hatte einen richtig guten Tag. Bei uns hat die Konstanz gefehlt“, sagte Erik Röhrs, der mit 21 Punkten bester Scorer war: „Daran müssen wir arbeiten, dann können wir vielleicht gewinnen. Heute war es nicht genug.“

Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) geht es am Freitag gegen Belgien (20 Uhr MESZ) weiter. Tags darauf wartet mit Gastgeber Polen die Nummer eins der Welt (17 Uhr MESZ), zum Abschluss spielt Deutschland am Sonntag (13 Uhr MESZ) gegen China.