DVV-Frauen in VNL-Krise: 2:3 gegen China – 4. Pleite

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Start in den zweiten Abschnitt der Nations League (VNL) die nächste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor am Mittwoch in Ankara 2:3 (27:25, 23:25, 25:18, 20:25, 6:15) gegen China. Für Deutschland war es die vierte Pleite in Serie in der diesjährigen VNL-Saison, beste Scorerin war Emilia Weske mit 17 Punkten.
Vierte Pleite in Folge für DVV-Frauen
Auch bei der zweiten Station in Ankara läuft es nicht für die deutschen Volleyballerinnen.
Deutschland verliert auch gegen China
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DVV-Team vor Schlüsselspielen
In Ankara geht es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Freitag (18.30 Uhr MESZ) mit dem Duell gegen Belgien weiter. Bis Sonntag folgen noch weitere Spiele gegen Europameister und Gastgeber Türkei sowie die Brasilianerinnen, die bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewannen.
Im vergangenen Jahr war das DVV-Team bis ins Viertelfinale gekommen, danach aber an Brasilien gescheitert. Das Final Eight der besten acht Teams ist auch 2026 wieder das große Ziel, mit einer Bilanz von 1:4 liegt das DVV-Team aber deutlich hinter den anvisierten Plätzen.