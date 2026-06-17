DVV-Frauen in VNL-Krise: 2:3 gegen China – 4. Pleite

SID 17.06.2026 • 14:04 Uhr Auch bei der zweiten Station in Ankara läuft es nicht für die deutschen Volleyballerinnen.

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Start in den zweiten Abschnitt der Nations League (VNL) die nächste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor am Mittwoch in Ankara 2:3 (27:25, 23:25, 25:18, 20:25, 6:15) gegen China. Für Deutschland war es die vierte Pleite in Serie in der diesjährigen VNL-Saison, beste Scorerin war Emilia Weske mit 17 Punkten.

DVV-Team vor Schlüsselspielen

In Ankara geht es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Freitag (18.30 Uhr MESZ) mit dem Duell gegen Belgien weiter. Bis Sonntag folgen noch weitere Spiele gegen Europameister und Gastgeber Türkei sowie die Brasilianerinnen, die bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewannen.