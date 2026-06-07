VNL-Debakel: DVV-Frauen kassieren dritte Pleite in Kanada

SID 07.06.2026 • 22:07 Uhr Das deutsche Team beendet die Station in Kanada mit drei Niederlagen in Folge.

Die deutschen Volleyballerinnen haben die Station der Nations League (VNL) in Kanada mit der dritten Niederlage in Folge abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag am Sonntag in Québec den USA mit 0:3 (22:25, 15:25, 12:25). Am Samstag hatte es bereits ein 0:3 (20:25, 15:25, 24:26) gegen Japan gegeben, zuvor eine Niederlage gegen die Ukraine (2:3). Den Auftakt gegen Kanada hatte das deutsche Team gewonnen (3:1).

Top-Scorerin Weske, Grozer angeschlagen

Beste Scorerinnen auf deutscher Seite waren Emilia Weske mit zwölf und Kapitänin Camilla Weitzel mit acht Punkten. Youngster Leana Grozer, die in den ersten beiden Spielen herausgeragt hatte, musste das Spiel angeschlagen beenden.

Weiter geht es für die deutschen Frauen ab dem 17. Juni beim nächsten Stopp im türkischen Ankara, zunächst gegen China, anschließend noch gegen Belgien und die Türkei.