VNL-Debakel: DVV-Frauen kassieren dritte Pleite in Kanada

Die deutschen Volleyballerinnen haben die Station der Nations League (VNL) in Kanada mit der dritten Niederlage in Folge abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag am Sonntag in Québec den USA mit 0:3 (22:25, 15:25, 12:25). Am Samstag hatte es bereits ein 0:3 (20:25, 15:25, 24:26) gegen Japan gegeben, zuvor eine Niederlage gegen die Ukraine (2:3). Den Auftakt gegen Kanada hatte das deutsche Team gewonnen (3:1).
Nations League: Niederlagen zum Abschluss für Volleyballerinnen
Das deutsche Team beendet die Station in Kanada mit drei Niederlagen in Folge.
Emilia Weske im deutschen Trikot
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Top-Scorerin Weske, Grozer angeschlagen
Beste Scorerinnen auf deutscher Seite waren Emilia Weske mit zwölf und Kapitänin Camilla Weitzel mit acht Punkten. Youngster Leana Grozer, die in den ersten beiden Spielen herausgeragt hatte, musste das Spiel angeschlagen beenden.
Weiter geht es für die deutschen Frauen ab dem 17. Juni beim nächsten Stopp im türkischen Ankara, zunächst gegen China, anschließend noch gegen Belgien und die Türkei.
Im vergangenen Jahr war die DVV-Auswahl bis ins Viertelfinale gekommen, dort aber an Brasilien gescheitert. Das Final Eight der besten acht Teams ist auch 2026 wieder das große Ziel. Saisonhöhepunkt ist die Europameisterschaft, die vom 21. August bis zum 6. September in Aserbaidschan, Tschechien, Schweden und der Türkei ausgetragen wird.