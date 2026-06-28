Volleyball: Deutschland wahrt Chance auf Endrunde

SID 28.06.2026 • 15:04 Uhr Die deutschen Volleyballer reisen mit guten Aussichten nach Belgrad.

Die deutschen Volleyballer haben zum Abschluss des zweiten Nations-League-Abschnitts in Gliwice die Chancen auf ihre erste Finalrunden-Teilnahme gewahrt.

Die Olympia-Fünften feierten im vierten und letzten Spiel ihres Gastspiels in Oberschlesien gegen den WM-Sechsten China mit 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:19) ihren zweiten Sieg und reisen dadurch nach bisher acht Saisonbegegnungen mit einer ausgeglichenen Bilanz zur dritten und letzten Vorrundenstation in Belgrad (ab 8. Juli).

Deutschland hofft auf Nations-League-Premiere

Die besten acht Teams der insgesamt 18 Mannschaften umfassenden Vorrunde lösen das Ticket zum Endturnier im chinesischen Ningbo. Seit Einführung der Nations League 2018 wartet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) noch auf ihre Premiere bei dem jährlichen Abschlussevent.

Gegen China agierte das DVV-Team im Vergleich zur 1:3-Niederlage tags zuvor gegen Gastgeber Polen stark verbessert. Die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti, die in Gliwice zum Auftakt gegen Argentinien 2:3 verloren und danach Belgien 3:1 besiegt hatte, hielt den Gegner abgesehen von Konzentrations- und Aufschlagschwächen vor allem im dritten Satz in Schach.