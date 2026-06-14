Volleyball: Drama! Deutschland ringt Olympiasieger nieder

SID 14.06.2026 • 19:33 Uhr Gegen den Olympiasieger legt die DVV-Auswahl mit den besseren Nerven im ersten Satz den Grundstein für den zweiten Sieg in der Auftaktwoche in Ottawa.

Die deutschen Volleyballer haben auch dank einer gewonnenen Nervenschlacht Olympiasieger Frankreich niedergerungen und durch den zweiten Sieg in der Nations League den Traum von der ersten K.o.-Runde am Leben gehalten. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) setzte sich bei ihrem vierten Auftritt in Ottawa mit 3:1 (40:38, 19:25, 25:20, 25:22) durch und beendete die erste Spielwoche mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Rang 11 bei 18 Nationen.

DVV-Team wahrt Chancen in Nations League

„Ich habe den Kampf vermisst“, hatte Bundestrainer Massimo Botti nach dem vorherigen 0:3 gegen die USA gesagt. Am Sonntag zeigte seine Mannschaft um den starken Filip John (19 Punkte) ein anderes Gesicht. Einen aberwitzigen ersten Satz entschieden sie mit 40:38 tief in der Verlängerung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich folgte die souveräne Antwort, wodurch Deutschland nun zwei Siege und zwei Niederlagen vorzuweisen hat.