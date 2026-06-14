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Volleyball: Drama! Deutschland ringt Olympiasieger nieder

Deutschland ringt Olympiasieger nieder

Gegen den Olympiasieger legt die DVV-Auswahl mit den besseren Nerven im ersten Satz den Grundstein für den zweiten Sieg in der Auftaktwoche in Ottawa.
Tobias Brand und Co. unterliegen den USA
Tobias Brand und Co. unterliegen den USA
© picture-alliance/NurPhoto/SID/Yuan Tian
SID
Gegen den Olympiasieger legt die DVV-Auswahl mit den besseren Nerven im ersten Satz den Grundstein für den zweiten Sieg in der Auftaktwoche in Ottawa.

Die deutschen Volleyballer haben auch dank einer gewonnenen Nervenschlacht Olympiasieger Frankreich niedergerungen und durch den zweiten Sieg in der Nations League den Traum von der ersten K.o.-Runde am Leben gehalten. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) setzte sich bei ihrem vierten Auftritt in Ottawa mit 3:1 (40:38, 19:25, 25:20, 25:22) durch und beendete die erste Spielwoche mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Rang 11 bei 18 Nationen.

DVV-Team wahrt Chancen in Nations League

„Ich habe den Kampf vermisst“, hatte Bundestrainer Massimo Botti nach dem vorherigen 0:3 gegen die USA gesagt. Am Sonntag zeigte seine Mannschaft um den starken Filip John (19 Punkte) ein anderes Gesicht. Einen aberwitzigen ersten Satz entschieden sie mit 40:38 tief in der Verlängerung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich folgte die souveräne Antwort, wodurch Deutschland nun zwei Siege und zwei Niederlagen vorzuweisen hat.

Ab 24. Juni geht es für Deutschland in der zweiten von insgesamt drei Spielwochen zunächst gegen Argentinien im polnischen Gliwice weiter. Die DVV-Auswahl muss am Ende von insgesamt zwölf Spielen der Gruppenphase unter den Top acht abschließen, um in der seit 2018 ausgetragenen Nations League die K.o.-Runde erstmals zu erreichen.

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