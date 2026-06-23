VNL-Kracher in Polen: DVV-Team fordert Gastgeber um Finalticket

SID 23.06.2026 • 11:08 Uhr Dort muss sich die DVV-Auswahl unter anderem gegen das Weltklasse-Team der Gastgeber beweisen.

Die deutschen Volleyballer starten mit einer Kaderveränderung und einigem Rückenwind in die zweite Turnierwoche der Volleyball Nations League (VNL). Im polnischen Gliwice kann die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti den nächsten wichtigen Schritt in Richtung der anvisierten Finalrunde machen, es kommt dabei unter anderem zum Kracher-Duell gegen den an Nummer zwei gesetzten Gastgeber (Samstag, 17.00 UHR).

DVV weiter im Final8-Rennen

Mit dabei ist diesmal der erfahrene Berliner Mittelblocker Florian Krage-Brewitz, der Joscha Kunstmann ersetzt. „Unser Ziel ist es, uns weiter zu verbessern und konstanter in unseren Leistungen zu werden“, erklärte Botti, mit der ersten Turnierwoche ist er zufrieden: „Wir haben zwei Spiele gewonnen und werden weiterhin die Möglichkeit haben, um den Einzug ins Final8 zu kämpfen.“ Zur Zeit liegt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im Gesamtklassement auf Rang zwölf, kann aber unter anderem einen Statement-Sieg gegen Olympiasieger Frankreich vorweisen.