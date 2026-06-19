DVV verlängert mit Schlüsselfigur

SID 19.06.2026 • 10:57 Uhr Unter der Führung von René Beck hat der Verband eine positive Entwicklung genommen.

Der Deutsche Volleyball-Verband hat den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden René Beck vorzeitig bis Ende 2030 verlängert. Das teilte der DVV am Freitag mit. „René Beck hat in kurzer Zeit entscheidende Impulse für die wirtschaftliche und strategische Weiterentwicklung unseres Verbandes gesetzt. Gemeinsam haben wir wichtige Weichen gestellt, um die positive Entwicklung des deutschen Volleyballs nachhaltig voranzutreiben“, sagt DVV-Präsident Markus Dieckmann.

Beck (47) hatte das Amt 2024 übernommen. Laut DVV hätten sich die Sponsoringeinnahmen seitdem „mehr als vervierfacht und erstmals die Marke von einer Million Euro überschritten“. Das Wachstum sei „ein wesentlicher Baustein für die erfolgreiche finanzielle Stabilisierung des Verbandes“ gewesen, heißt es in der DVV-Mitteilung.

„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht, weil viele Akteure an einem Strang gezogen haben – von den Vereinen über die Landesverbände und Bundesligen bis hin zu unseren Nationalmannschaften und dem gesamten DVV-Team“, sagte Beck: „Diese Entwicklung war nur durch harte Arbeit, große Verlässlichkeit und ein starkes Miteinander möglich. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Drittgrößte Teamsportart in Deutschland

Der DVV hat nach eigenen Angaben 464.148 Mitglieder und ist damit nach Fußball und Handball die drittgrößte Teamsportart in Deutschland. Mit einem Plus von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr gehöre Volleyball zu den am stärksten wachsenden Teamsportarten.