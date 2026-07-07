Grozer zurück! DVV-Frauen jagen VNL-Finalticket in Belgrad

SID 07.07.2026 • 10:59 Uhr Nach acht Spielen belegen die deutschen Volleyballerinnen Rang elf. Die acht besten Nationen qualifizieren sich für das Finalturnier in Macau.

Die deutschen Volleyball-Frauen können in der entscheidenden Vorrundenwoche der Volleyball Nations League (VNL) in Belgrad wieder auf ihr Toptalent Leana Grozer zählen. Die Tochter des Ausnahmespielers Georg Grozer (41) hatte im deutschen Aufgebot für die zweite Station der VNL in Ankara gefehlt, nachdem die 19-Jährige das Spiel in der ersten VNL-Woche gegen die USA (0:3) vorzeitig verletzungsbedingt hatte beenden müssen.

DVV-Frauen kämpfen ums Final8

Neben Außenangreiferin Grozer, die den Bundesliga-Klub SSC Palmberg Schwerin zur kommenden Saison verlässt und zum italienischen Topteam Volley Busto Arsizio wechselt, rückt auch Maria Tabacuks wieder ins Team von Bundestrainer Giulio Bregoli auf. Nicht dabei sein werden hingegen Romy Jatzko, Mia Kirchhoff und Antonia Stautz, die aufgrund eines Mittelfußbruchs ausfällt.

Nach acht Spielen belegen die DVV-Frauen mit drei Siegen Rang elf der Tabelle. Die acht besten Nationen qualifizieren sich für das Finalturnier vom 22. bis 26. Juli in Macau (China). „Wir werden alles investieren, um unsere Chance auf das Final8 zu nutzen“, sagte Trainer Bregoli.