Nations-League: Wichtiger Erfolg für DVV-Frauen

SID 08.07.2026 • 19:01 Uhr Mit dem Sieg in der Nations League über Tschechien wahrt die Volleyball-Nationalmannschaft die Chance auf das Final Eight.

Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt der dritten Vorrundenphase in der Nations League einen Sieg gefeiert. In Belgrad setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli mit 3:1 (22:25, 25:15, 25:22, 25:17) gegen Tschechien durch.

Damit besiegte Deutschland einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Qualifikation für die K.o.-Runde.

DVV-Frauen standen 2025 im Viertelfinale

Aktuell steht das Team insgesamt bei vier Siegen und fünf Niederlagen, der aktuelle Tabellenplatz zehn würde jedoch knapp nicht für die Qualifikation für das anschließende Final Eight reichen.

2025 schafften es die DVV-Frauen ins Viertelfinale, mussten sich dort allerdings Brasilien geschlagen geben.