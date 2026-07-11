Nations League-Schock: DVV-Frauen 0:3 in Serbien – 7. Pleite!

SID 11.07.2026 • 21:41 Uhr Dass Deutschland keine Chance mehr auf das Weiterkommen hat, stand schon vor der Partie fest.

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League den nächsten Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor am Samstag in Belgrad gegen Gastgeber Serbien mit 0:3 (20:25, 22:25, 23:25). Die Chance auf den Einzug ins Final Eight hatte das DVV-Team jedoch bereits vor der Partie verspielt: Am Tag zuvor hatte Deutschland durch das bittere 0:3 gegen die Niederlande die K.o.-Runde vorzeitig verpasst.