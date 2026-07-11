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Nations League-Schock: DVV-Frauen 0:3 in Serbien – 7. Pleite!

Nations League: DVV-Frauen verlieren gegen Serbien

Dass Deutschland keine Chance mehr auf das Weiterkommen hat, stand schon vor der Partie fest.
Bregoli und das DVV-Team verlieren erneut
Bregoli und das DVV-Team verlieren erneut
© picture alliance/NurPhoto/SID/ÃaÄlar Oskay
SID
Dass Deutschland keine Chance mehr auf das Weiterkommen hat, stand schon vor der Partie fest.

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League den nächsten Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor am Samstag in Belgrad gegen Gastgeber Serbien mit 0:3 (20:25, 22:25, 23:25). Die Chance auf den Einzug ins Final Eight hatte das DVV-Team jedoch bereits vor der Partie verspielt: Am Tag zuvor hatte Deutschland durch das bittere 0:3 gegen die Niederlande die K.o.-Runde vorzeitig verpasst.

Maria Tabacuks war mit zehn Punkten beste deutsche Scorerin, die siebte Niederlage im elften Spiel konnte jedoch auch die Außenangreiferin nicht verhindern. Bregoli nutzte die sportlich bedeutungslose Partie auch, um vielen jungen Spielerinnen Einsatzzeiten zu geben. Zum Abschluss gilt es für das DVV-Team sich am Sonntag (16.30 Uhr/ZDF-Livestream) gegen Bulgarien mit einem guten Gefühl aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Denn der Saisonhöhepunkt folgt im Spätsommer: Vom 21. August bis 6. September findet in der Türkei, Tschechien, Aserbaidschan und Schweden die EM statt.

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