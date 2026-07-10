Bittere Niederlage für Deutschland

SID 10.07.2026 • 21:53 Uhr Die deutschen Volleyballerinnen müssen eine bittere Niederlage einstecken.

Die deutschen Volleyballerinnen haben im Rennen um das Final Eight der Nations League den entscheidenden Rückschlag kassiert.

Im zehnten Vorrundenspiel verlor das Team von Trainer Giulio Bregoli 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) gegen die Niederlande. Die K.o.-Runde ist damit nicht mehr erreichbar.

Final-Eight-Hoffnungen endgültig geplatzt

Mit nur vier Siegen hat Deutschland nun mindestens drei Erfolge weniger als die besten acht Teams. Die Qualifikation für das Final Eight (22. bis 28. Juli) in Macau ist auch mit zwei Siegen in den verbleibenden Spielen gegen Serbien und Bulgarien ausgeschlossen.