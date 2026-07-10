Die deutschen Volleyballerinnen haben im Rennen um das Final Eight der Nations League den entscheidenden Rückschlag kassiert.
Bittere Niederlage für Deutschland
Die deutschen Volleyballerinnen müssen eine bittere Niederlage einstecken.
Giulio Bregoli ist Trainer der deutschen Volleyball-Frauen
© IMAGO/Anadolu Agency
Im zehnten Vorrundenspiel verlor das Team von Trainer Giulio Bregoli 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) gegen die Niederlande. Die K.o.-Runde ist damit nicht mehr erreichbar.
Final-Eight-Hoffnungen endgültig geplatzt
Mit nur vier Siegen hat Deutschland nun mindestens drei Erfolge weniger als die besten acht Teams. Die Qualifikation für das Final Eight (22. bis 28. Juli) in Macau ist auch mit zwei Siegen in den verbleibenden Spielen gegen Serbien und Bulgarien ausgeschlossen.
Gegen die Niederlande und den früheren Bundestrainer Felix Koslowski lieferte Deutschland eine engagierte Leistung. In den entscheidenden Ballwechseln unterliefen jedoch zu viele Fehler.