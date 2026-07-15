Nations League: Slowenien stoppt DVV-Volleys 3:1 – Final8 wackelt

SID 15.07.2026 • 16:05 Uhr Gegen die starken Slowenen zeigen die deutschen Volleyballer erst zu spät die richtige Reaktion.

Die deutschen Volleyballer haben zum Auftakt in die letzte Station der Nations League den nächsten Dämpfer kassiert. Das Team von Bundestrainer Massimo Botti unterlag im serbischen Belgrad starken Slowenen mit 1:3 (17:25, 17:25, 25:23, 26:28). Das anvisierte Ziel, die erstmalige Qualifikation für das Finalturnier, ist damit ein Stückchen weiter in die Ferne gerückt.

Volleyball-DVV-Team peilt drei Siege

In der Tabelle liegt das Team mit einer Bilanz von vier Siegen aus neun Spielen nun auf Rang elf. Daran konnte auch Außenangreifer Erik Röhrs nichts ändern, mit 22 Punkten mit Abstand der beste deutsche Scorer der Partie. Die „Aggressivität und die Energie aus den letzten beiden Sätzen“ will der 25-Jährige nun aber mitnehmen: „Unser Ziel war es, alle vier Spiele in dieser Woche zu gewinnen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, also lautet das Ziel nun drei Siege.“