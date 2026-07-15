Nations League: Slowenien stoppt DVV-Volleys 3:1 – Final8 wackelt

Die deutschen Volleyballer haben zum Auftakt in die letzte Station der Nations League den nächsten Dämpfer kassiert. Das Team von Bundestrainer Massimo Botti unterlag im serbischen Belgrad starken Slowenen mit 1:3 (17:25, 17:25, 25:23, 26:28). Das anvisierte Ziel, die erstmalige Qualifikation für das Finalturnier, ist damit ein Stückchen weiter in die Ferne gerückt.
Nations League: Deutschland verliert
Volleyball-DVV-Team peilt drei Siege
In der Tabelle liegt das Team mit einer Bilanz von vier Siegen aus neun Spielen nun auf Rang elf. Daran konnte auch Außenangreifer Erik Röhrs nichts ändern, mit 22 Punkten mit Abstand der beste deutsche Scorer der Partie. Die „Aggressivität und die Energie aus den letzten beiden Sätzen“ will der 25-Jährige nun aber mitnehmen: „Unser Ziel war es, alle vier Spiele in dieser Woche zu gewinnen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, also lautet das Ziel nun drei Siege.“
Die sollten gelingen, will die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) erstmals in der Historie in die Runde der besten Acht einziehen. Das Final8 findet in China statt (29. Juli bis 2. August). Bereits am Donnerstag kommt es zum Duell mit dem Iran (16.30 Uhr MESZ/ZDF Livestream), die weiteren Gegner sind Gastgeber Serbien und die Ukraine.