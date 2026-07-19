Deutsche Volleyballer raus: 1:3-Pleite gegen Ukraine in Belgrad

SID 19.07.2026 • 18:41 Uhr In ihrem letzten Spiel verliert die Auswahl von Bundetrainer Massimo Botti gegen die Ukraine, das Final Eight hatte das Team zuvor bereits verpasst.

Die deutschen Volleyballer haben die diesjährige Nations League nach dem vorzeitigen Ausscheiden am Samstag mit einer Niederlage im letzten Spiel abgeschlossen. In Belgrad unterlag das Team von Bundestrainer Massimo Botti der Ukraine mit 1:3 (23:25, 25:20, 22:25, 24:26) und beendet das Turnier somit voraussichtlich auf Tabellenplatz elf.

DVV-Team verpasst Final Eight

Eine Teilnahme am Final Eight ab 29. Juli, für das sich neben Gastgeber China die besten sieben Nationen der Vorrunde qualifizieren, war schon vor dem Spiel nicht mehr möglich gewesen. Mit einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen aus zwölf Spielen kam die DVV-Auswahl damit auch bei der achten Nations-League-Teilnahme nicht über die Gruppenphase hinaus.